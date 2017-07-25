Kombine için ‘yıldız’ gerek

Yeni sezon kombine kartları şu ana kadar beklenen ilgiyi görmedi. 17 Temmuz'da satışa sunulan 33 bin kombineden şimdiye kadar 3 bin civarında satış gerçekleştiği öğrenildi. Başta Burak Yılmaz olmak üzere takıma 2 yıldız daha kazandırmak için çalışan yönetim, transferlerle satışların artacağını düşünüyor.