 Kombine için ‘yıldız’ gerek – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Kombine için ‘yıldız’ gerek

    Kombine için ‘yıldız’ gerek
    Yeni sezon kombine kartları şu ana kadar beklenen ilgiyi görmedi. 17 Temmuz'da satışa sunulan 33 bin kombineden şimdiye kadar 3 bin civarında satış gerçekleştiği öğrenildi. Başta Burak Yılmaz olmak üzere takıma 2 yıldız daha kazandırmak için çalışan yönetim, transferlerle satışların artacağını düşünüyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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