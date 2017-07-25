 Karar Sosa’nın – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Karar Sosa’nın

    Karar Sosa’nın

    konusu soğumaya bırakılsa da gelişmeler takip ediliyor.

    Arjantinli maestroya yıllık 3 milyon euro öneren yönetim, beklemeye geçmişti. Sosa cephesinden olumlu dönüş olması halinde Milan'la temasa geçilerek, transfer sonuçlandırılacak. Çinliler satın aldıktan sonra önemli transferler yapan İtalyan ekibinin, Sosa'yı gözden çıkardığı ifade ediliyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:13
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