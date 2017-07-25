Karar Sosa’nın

Jose Sosa konusu soğumaya bırakılsa da gelişmeler takip ediliyor.

Arjantinli maestroya yıllık 3 milyon euro öneren yönetim, beklemeye geçmişti. Sosa cephesinden olumlu dönüş olması halinde Milan'la temasa geçilerek, transfer sonuçlandırılacak. Çinliler satın aldıktan sonra önemli transferler yapan İtalyan ekibinin, Sosa'yı gözden çıkardığı ifade ediliyor.