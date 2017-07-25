 Hücum seferberliği – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Hücum seferberliği

    Hücum seferberliği

    Teknik direktör , yeni sezonda koşan, pres yapan, hücum futbolu oynayan bir Trabzonspor’un sahada olacağı müjdesini verdi.

    Slovakya kampı devam ediyor. Ersun Yanal takımın hücum yönünü geliştirmeye uğraşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda bu yöndeki çalışmalara ağırlık verirken, geçen sezonun 2. yarısında sergiledikleri oyunun üstüne koyarak yeni sezonda koşan, pres yapan ve hücum futbolu oynayan bir takım olacaklarını ifade etti.

    GÖZÜ TRANSFERDE
    Yanal'ın bir kulağı ise transferde... Kamil Ahmet. Bongonda ve Kucka'nın gelişinden memnun olan tecrübeli hoca, stoper, orta saha ile forvete de takviye bekliyor. Telefonla sürekli yöneticilerden bilgi alan Yanal, yeni transferlerin uyum süreçlerinin ise iyi olduğunu aktardı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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