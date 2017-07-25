Hücum seferberliği
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezonda koşan, pres yapan, hücum futbolu oynayan bir Trabzonspor’un sahada olacağı müjdesini verdi.
GÖZÜ TRANSFERDE
Yanal'ın bir kulağı ise transferde... Kamil Ahmet. Bongonda ve Kucka'nın gelişinden memnun olan tecrübeli hoca, stoper, orta saha ile forvete de takviye bekliyor. Telefonla sürekli yöneticilerden bilgi alan Yanal, yeni transferlerin uyum süreçlerinin ise iyi olduğunu aktardı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:20
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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