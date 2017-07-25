Hoşgeldin Burak
Trabzonspor, Burak Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı.
2 KEZ GOL KRALI OLDU
2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu Trabzonspor'da 2.5 sezon forma giyen Burak Yılmaz, 2011- 12 sezonunda Trabzonspor formasıyla kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla kaydettiği 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak Yılmaz'dan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.
SARAL: OLUMLU GİDİYOR
Yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da Burak Yılmaz'ın transferinin olumlu yönde gittiğini belirterek, "Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da oynama arzusu var ve bu önemli. Başkanımız Muharrem Usta bu konuda yoğun mesai veriyor. Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Şu anda olumlu diyebiliriz. Transfer gerçekleşirse efsane olacağı yer Trabzonspor'dur" açıklamasını yaptı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:02
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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