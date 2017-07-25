 Hoşgeldin Burak – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Hoşgeldin Burak

    Hoşgeldin Burak

    , transferinde mutlu sona ulaştı.

    Bordo-mavili takımın eski oyuncusu ve kulübü ile yürüttüğü görüşmelerde büyük oranda anlaşmaya vardığı ve transferin birkaç gün içinde resmen açıklanacağı ifade edildi. Fırtına'nın Beijing Gouan'a 3-4 milyon euro arasında bonservis bedeli ödeyeceği, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak Burak Yılmaz'ın ise yıllık 3 milyon euro net ücret alacağı öğrenildi. Çin'de 7 milyon euro kazanan Burak böylelikle ücretinde yarıdan da fazla bir indirime gitmiş olacak.

    2 KEZ GOL KRALI OLDU
    2009-10 ara transfer döneminde transfer olduğu 'da 2.5 sezon forma giyen , 2011- 12 sezonunda Trabzonspor formasıyla kaydettiği 33 golle ve 2012-13 sezonunda Galatasaray formasıyla kaydettiği 24 golle 2 sezon üst üste Süper Lig'de gol kralı olmuştu. Burak Yılmaz'dan sonraki 4 sezonda hiçbir yerli oyuncu Süper Lig'de gol kralı olamadı. 32 yaşındaki Burak, Beijing Guoan formasıyla çıktığı 28 resmi mücadelede ise 19 gol atarak skorer kimliğini Çin'de de devam ettirdi.

    SARAL: OLUMLU GİDİYOR
    Yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral da Burak Yılmaz'ın transferinin olumlu yönde gittiğini belirterek, "Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'da oynama arzusu var ve bu önemli. Başkanımız Muharrem Usta bu konuda yoğun mesai veriyor. Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Şu anda olumlu diyebiliriz. Transfer gerçekleşirse efsane olacağı yer Trabzonspor'dur" açıklamasını yaptı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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