Düelloda kaçamadı
Trabzonspor, Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında SKF Sered karşısında 3 gol bulmasına rağmen son dakika golüyle yıkıldı.
YUSUF ERDOĞAN YİNE YOK
Ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan, 3. hazırlık maçında da forma giymedi. Yanal tarafından kadroya alınmayan oyuncuyla ilgili yönetimin kararı ve cezalandırılıp cezalandırılmayacağı merak ediliyor.
NASIL OYNADILAR?
Rodallega
Uzaktan attığı iki enfes golün yanı sıra orta sahaya gelerek top alıp dağıtması, sorumluluk almaktan asla kaçınmamasıyla şu ana kadarki en iyi hazırlık maçı performansını ortaya koydu.
Yusuf Yazıcı
Sered maçında da performansıyla ön plana çıktı. Ofansif anlamda verimliliği üst düzeyde olan genç oyuncu, attığı rövaşata golüyle kalitesini bir kez daha ortaya koymayı başardı.
Kucka
İlk iki maça oranla Onazi'yle birlikte orta sahada çok daha dirençli gözüktü. Zaman zaman şut deneyen Kucka, zaman geçtikçe ve oyun sistemine alıştıkça kalitesini gösterecek.
Bongonda
Yeteneğini, bitiriciliğiyle süsleyemedi. Yanal'ın futbol anlayışına adapte olmakta zorluklar çekiyor. Bireysel yeteneğiyle fark yaratacak gibi gözükse de maçlarda bunu gösteremedi.
Yunus Emre SEL
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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