 Düelloda kaçamadı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Düelloda kaçamadı

    Düelloda kaçamadı

    , Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında SKF Sered karşısında 3 gol bulmasına rağmen son dakika golüyle yıkıldı.

    , Slovakya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Slovakya ikinci lig ekiplerinden SFK Sered ile son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor'un gollerini Rodallega (2) ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Bordo-mavililer kamptaki 4. hazırlık maçında yarın Slovakya 1. Lig ekiplerinden Zilina ile karşılaşacak. Maçı çok sayıda Slovak taraftar izledi. Slovak taraftarlar Kucka ve Bero'ya özel ilgi gösterdi. Taraftarlar bu iki oyuncudan hem imza aldı hem de bol bol fotoğraf çekildi.

    YUSUF ERDOĞAN YİNE YOK
    Ayrılmak isteyen Yusuf Erdoğan, 3. hazırlık maçında da forma giymedi. Yanal tarafından kadroya alınmayan oyuncuyla ilgili yönetimin kararı ve cezalandırılıp cezalandırılmayacağı merak ediliyor.

    NASIL OYNADILAR?

    Rodallega
    Uzaktan attığı iki enfes golün yanı sıra orta sahaya gelerek top alıp dağıtması, sorumluluk almaktan asla kaçınmamasıyla şu ana kadarki en iyi hazırlık maçı performansını ortaya koydu.

    Yusuf Yazıcı
    Sered maçında da performansıyla ön plana çıktı. Ofansif anlamda verimliliği üst düzeyde olan genç oyuncu, attığı rövaşata golüyle kalitesini bir kez daha ortaya koymayı başardı.

    Kucka
    İlk iki maça oranla Onazi'yle birlikte orta sahada çok daha dirençli gözüktü. Zaman zaman şut deneyen Kucka, zaman geçtikçe ve oyun sistemine alıştıkça kalitesini gösterecek.

    Bongonda
    Yeteneğini, bitiriciliğiyle süsleyemedi. Yanal'ın futbol anlayışına adapte olmakta zorluklar çekiyor. Bireysel yeteneğiyle fark yaratacak gibi gözükse de maçlarda bunu gösteremedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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