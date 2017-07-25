 Abdurrahim kadroda dursun – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Abdurrahim kadroda dursun

    Abdurrahim kadroda dursun

    Altyapıdan , Macaristan ve Slovakya kamplarında gösterdiği başarılı performansla takımda kalma yolunda önemli adımlar attı.

    Ersun Yanal'ın genç sol bek hakkında yönetime, "Yusuf Yazıcı gibi gelişime açık ve mevkisinde ciddi bir rekabet yaratacak. Takımda kalabilir" dediği öğrenildi.

    ŞANSLARINI KULLANAMADILAR
    Slovakya kampına götürülen Hasan Batuhan Artarslan ile Abdülkadir Ömür ise şanssızlık kurbanı oldu. Batuhan, vize işlemleri uzayınca takımla antrenman yapma şansı bulamazken, Abdülkadir Ömür ise kampta sakatlanınca 3 hazırlık maçında da forma giyemedi. Yanal iki oyuncu için kararını Trabzon'a dönünce verecek.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
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