Abdurrahim kadroda dursun

Altyapıdan Abdurrahim Dursun, Macaristan ve Slovakya kamplarında gösterdiği başarılı performansla takımda kalma yolunda önemli adımlar attı.

Ersun Yanal'ın genç sol bek hakkında yönetime, "Yusuf Yazıcı gibi gelişime açık ve mevkisinde ciddi bir rekabet yaratacak. Takımda kalabilir" dediği öğrenildi.



ŞANSLARINI KULLANAMADILAR

Slovakya kampına götürülen Hasan Batuhan Artarslan ile Abdülkadir Ömür ise şanssızlık kurbanı oldu. Batuhan, vize işlemleri uzayınca takımla antrenman yapma şansı bulamazken, Abdülkadir Ömür ise kampta sakatlanınca 3 hazırlık maçında da forma giyemedi. Yanal iki oyuncu için kararını Trabzon'a dönünce verecek.