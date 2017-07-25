Abdurrahim kadroda dursun
Altyapıdan Abdurrahim Dursun, Macaristan ve Slovakya kamplarında gösterdiği başarılı performansla takımda kalma yolunda önemli adımlar attı.
ŞANSLARINI KULLANAMADILAR
Slovakya kampına götürülen Hasan Batuhan Artarslan ile Abdülkadir Ömür ise şanssızlık kurbanı oldu. Batuhan, vize işlemleri uzayınca takımla antrenman yapma şansı bulamazken, Abdülkadir Ömür ise kampta sakatlanınca 3 hazırlık maçında da forma giyemedi. Yanal iki oyuncu için kararını Trabzon'a dönünce verecek.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:19
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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