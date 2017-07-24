Yusuf Erdoğan sorunu

Trabzonspor ile Beşiktaş’ın transferi için anlaşamadığı Yusuf Erdoğan son iki hazırlık maçında forma giymedi. Oyuncunun moralsiz olduğu için süre almadığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından fazla süre alamaması ve taraftarlarla yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılma kararı alan Yusuf Erdoğan'ın, Trabzonspor'daki belirsizliği devam ediyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yapılan bonservis pazarlıklarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kafası iyice karışırken, moralsiz olması nedeniyle Dorogi ve Györ ile oynanan iki hazırlık maçında da forma giymedi.



BEDELSİZ OLARAK VERMEYİZ

Macaristan'da Budapeşte ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ise oynayan ve bir de gol atan Yusuf hakkındaki son kararı yönetim verecek. Başkan Muharrem Usta, Yusuf Erdoğan konusundaki tutumlarının devam ettiğini ve oyuncuyu asla bedelsiz olarak hiçbir kulübe göndermeye niyetlerinin olmadığını vurguladı.