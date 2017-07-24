Yeni transfer Fabian Castillo

Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan yıldız futbolcu, kampın en formda oyunculardan biri.

Adı birçok kulüp ile anılmasına rağmen takımda kalacak olan Castillo'nun kanattaki rekabete büyük etki etmesi bekleniyor. Yanal da 24 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat için, "Potansiyelini bildiğimiz, bundan yana tereddüt duymadığımız bir oyuncu. Seviyesini yükseltmesi çok sevindirici" yorumlarını yapıyor.