 Yazıcı’dan yönetime mesaj – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Yazıcı’dan yönetime mesaj

    Yazıcı’dan yönetime mesaj

    Karadeniz ekibinin yetenekli oyuncusu kaldığı yerden devam ediyor.

    Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dev takımların radarına giren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu önceki gece hazırlık maçında yine golünü atarak yönetime yeni sözleşme mesajı yolladı. Yusuf'un kesinlikle satılmayacağını bildiren Başkan Muharrem Usta, oyuncuya geçtiğimiz sezon "Sen üzerine düşeni yap biz yeni sözleşme yapacağız" demişti. Yeni sezonun başlamasına az bir süre kalan Yusuf yeni sözleşmeyi bekliyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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