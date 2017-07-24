''Transfer şart''
Trabzonspor’da son iki hazırlık maçında takımın ofansif anlamda zayıf kalması üzerine Yanal, Başkan Usta ile görüşerek, “Belirlediğimiz isimleri almamız gerekiyor başkanım” dedi.
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Başkan Muharrem Usta ile de bir araya gelen Yanal, "Ekonomik olarak kulübümüzün çıkarlarını gözeterek, belirlediğimiz isimleri almamız gerekiyor başkanım" dedi. Başkan Usta da tecrübeli hocaya, "Merak etme. Şartlarımıza uyan futbolcuları transfer edeceğiz. En kısa zamanda gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
''Transfer şart'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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