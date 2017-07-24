 ''Transfer şart'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Transfer şart''

    ''Transfer şart''

    ’da son iki hazırlık maçında takımın ofansif anlamda zayıf kalması üzerine Yanal, Başkan Usta ile görüşerek, “Belirlediğimiz isimleri almamız gerekiyor başkanım” dedi.

    Fırtına'da 2-1 kaybedilen Györ maçının ardından, teknik direktör , oyuncularıyla toplantı yaptı. Bu tip karşılaşmalarda skorun önemli olmadığını futbolcularına aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Skor önemli değil ama performans önemli. Burada bir emek var ve herkes sahada yüzde yüzünü ortaya koymalı" açıklamasını yaptı.

    GEREKENİ YAPACAĞIZ
    Başkan Muharrem Usta ile de bir araya gelen Yanal, "Ekonomik olarak kulübümüzün çıkarlarını gözeterek, belirlediğimiz isimleri almamız gerekiyor başkanım" dedi. Başkan Usta da tecrübeli hocaya, "Merak etme. Şartlarımıza uyan futbolcuları transfer edeceğiz. En kısa zamanda gerekeni yapacağız" ifadesini kullandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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