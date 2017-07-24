''Sürprizimiz olacak''
Usta, Twitter hesabından “Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru futbolcularla çok daha güçlenecek” diye yazdı.
KADRO GÜÇLENECEK
Trabzonspor, Macaristan 2. Lig ekipleri karşısında 3 maçta 4 gol atarken; kalesinde 5 gol gördü. Fırtına'nın gollerini Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Mas ve Dame N'Doye kaydetti. Başkan Başkan Muharrem Usta, bunun üzerine kadronun güçleneceğini bildirdi. Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek. Ayağa kalk Trabzon" ifadelerini kullandı.
PARA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE
Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor'un en kısa zamanda Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerektiğini belirtti. Usta, "200 milyon üzerinde bir gelir elde etmeyi planlıyorsak bizim Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz lazım. Para orada, Türkiye'de değil" diye konuştu.
Yunus Emre SEL
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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