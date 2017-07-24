 ''Sürprizimiz olacak'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Sürprizimiz olacak''

    ''Sürprizimiz olacak''

    Usta, Twitter hesabından “Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru futbolcularla çok daha güçlenecek” diye yazdı.

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Trabzonspor'da, hazırlık maçlarında oynanan futbol ve alınan sonuçlar takımdaki eksiklikleri hissettirirken, Başkan Muharrem Usta da transfer mesajı verdi. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan 2. Lig ekipleriyle yaptığı 3 hazırlık maçında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. İlk olarak Macaristan kampında MTK Budapeşte ile karşılaşan Karadeniz ekibi sahadan 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Macaristan'da tek hazırlık maçı yaptıktan sonra Slovakya'da ilk Dorogi ile karşılaşan Trabzonspor, 2-1 galip geldi. Bu maçtan 1 gün sonra Györ ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 mağlup oldu ve hazırlık maçlarında iyi bir görüntü ortaya koyamadı.



    KADRO GÜÇLENECEK
    , Macaristan 2. Lig ekipleri karşısında 3 maçta 4 gol atarken; kalesinde 5 gol gördü. Fırtına'nın gollerini Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Mas ve Dame N'Doye kaydetti. Başkan Başkan Muharrem Usta, bunun üzerine kadronun güçleneceğini bildirdi. Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen stratejik davranmak gerekiyor. Sürprizimiz tabii ki olacak. Bu kadro doğru isimlerle çok daha güçlenecek. Ayağa kalk Trabzon" ifadelerini kullandı.

    PARA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE
    Başkan Muharrem Usta, Trabzonspor'un en kısa zamanda Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerektiğini belirtti. Usta, "200 milyon üzerinde bir gelir elde etmeyi planlıyorsak bizim Şampiyonlar Ligi'ne gitmemiz lazım. Para orada, Türkiye'de değil" diye konuştu.


    Yunus Emre SEL
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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