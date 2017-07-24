Saral'dan Yusuf ve Burak açıklaması

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Saral, Yaptığı açıklamada, yönetim kurulu olarak geldikleri günden bu yana yaptıkları harcamanın karşılığını kulübün kasasına koyduklarını ve ekstra bir borç yükü eklemediklerini belirtti.

Ellerindeki oyuncuları da en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Saral, "Kaliteli, değerli bir takımımız var. Geldiğimizdeki takımın değeri ortada, bugünkünün ortada. Büyük bir camiayız. Devasa bir stadımız, tesisimiz var. Şampiyon bir camiayız. Büyük bir kulübüz. Hedef koymazsan, başarı gelmezse ekonomik anlamda sıkıntı olur ve kulüpte yönetilmesi güç bir hal oluşur." dedi.

Saral, Trabzonspor'un başarıya ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'un, kadroyu küçültelim, öze dönelim, transfer yapmayalım, altyapıdan oyuncu bekleyelim diye kaybedecek zamanı yok. Bu, Trabzonspor için çok kötü olur. Biz 50. yılda şampiyonluk söylemiyle geldik. Şu anda Trabzonspor'un hem ekonomik hem sportif hem de kurumsal anlamda geleceği için 50. yılda şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne yürümesi kaçınılmaz bir gerçektir. Trabzonspor'un geleceği mutlak başarıdan, üst sıralara oynamaktan geçiyor. Başarı ile birlikte altyapıya daha eğilim vererek uzun vadede futbolcu üreten ve Avrupa'ya futbolcu transfer eden kulüp haline geleceğiz. Trabzonspor'un şu anda içinde barındırdığı genç yetenekler önümüzdeki yıllarda Avrupa'da boy gösterecektir. Trabzonspor, İstanbul'a değil ancak dünyaya ve Avrupa'ya futbolcu verebilir."

"Başkanımız 1-2 transfer konusunda ısrarcı"

Saral, transfer çalışmalarına da değinerek, "Gönül ister ki transferleri kısa süre bitirelim ama yanlış bir hamle yapmak istemiyoruz. İnce eleyip sık dokuyarak Trabzonspor'un menfaatine uygun, takıma direkt katkı sağlayacak isimler olsun istiyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Temmuz sonuna kadar transferleri tamamlamış oluruz. Başkanımız 1-2 transfer konusunda ısrarcı. Trabzonspor'un geleceği için ateşten gömlek giymiş durumda. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor'un başarısı için gecelerini gündüze kattıklarını vurgulayan Saral, Trabzonspor'un, 2017-2018 sezonunun flaş takımı olacağını söyledi.

Saral, Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesini uzatacaklarını da belirterek, hiçbir takıma bu oyuncuyu, Trabzonspor'un menfaatleri dışında vermek gibi bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Burak Yılmaz'ın transferi konusunda da başkan Usta'nın yoğun mesai verdiğini dile getiren Saral, "Burak'ın Trabzonspor'da oynama arzusu var ve bu transferin gerçekleşme durumu açısından önemli. Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Şu anda olumlu diyebiliriz. Burak Yılmaz'ın yıldız olduğu yer Trabzonspor'dur. Şehri ve camiayı tanıyor. Transfer gerçekleşirse efsane olacağı yer de Trabzonspor'dur." ifadelerini kullandı.