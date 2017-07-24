 Orlando, Zlatko Junuzovic’i istedi – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , ’i istedi

    Orlando, Zlatko Junuzovic’i istedi
    Trabzonspor'un almak için büyük uğraşlar verdiği ancak Başkan Muharrem Usta'nın, "Transferinden vazgeçmek zorunda kaldık" şeklinde açıklama yaptığı 29 yaşındaki 10 numara 'e MLS ekiplerinden da talip oldu. Werder Bremen Sportif Direktör Frank Baumann ise Zlatko'ya Trabzonspor dışında hiçbir kulüpten resmi teklif gelmediğini ancak oyuncunun kendilerinde kalacağı ifade etti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Orlando, Zlatko Junuzovic’i istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.