Kamil-Pereira örnek rekabet

Fırtına'nın transfer dönemi içerisinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, performansı ile Joao Pereira'yı zorlamaya başladı.

Oyuncusunun artan performansının Pereira'ya da etki ettiğini ve sıkı bir rekabet yaşandığını fark eden teknik direktör Ersun Yanal da bu durumdan fazlasıyla memnun kalmış durumda. Takımdaki tüm bölgelerde bu tür rekabetlerin yaşanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, diğer oyunculara da bu ikiliyi örnek gösteriyor.