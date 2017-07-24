 Kamil-Pereira örnek rekabet – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kamil-Pereira örnek rekabet

    Kamil-Pereira örnek rekabet

    Fırtına'nın transfer dönemi içerisinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek , performansı ile 'yı zorlamaya başladı.

    Oyuncusunun artan performansının Pereira'ya da etki ettiğini ve sıkı bir rekabet yaşandığını fark eden teknik direktör Ersun Yanal da bu durumdan fazlasıyla memnun kalmış durumda. Takımdaki tüm bölgelerde bu tür rekabetlerin yaşanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, diğer oyunculara da bu ikiliyi örnek gösteriyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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