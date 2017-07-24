Kamil-Pereira örnek rekabet
Fırtına'nın transfer dönemi içerisinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi, performansı ile Joao Pereira'yı zorlamaya başladı.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
-
Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
-
Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
-
Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Kamil-Pereira örnek rekabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.