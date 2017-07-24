 Eksikleri görüyoruz – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Eksikleri görüyoruz

    Eksikleri görüyoruz
    Bordo-mavililerin tecrübeli kalecisi Onur, hazırlık maçlarında istedikleri sonuçları alamasalar da ligde farklı bir görüntü sergileyeceklerini söyledi. Milli eldiven, "Bu karşılaşmalarda eksiklerimi görüyoruz. Lig başladığı zaman farklı bir kimlikle mücadele edeceğiz. Bu sezon hedeflerimiz büyük ve herkes bunun için mücadele edecek" ifadesini kullandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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