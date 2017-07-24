Eksikleri görüyoruz

Bordo-mavililerin tecrübeli kalecisi Onur, hazırlık maçlarında istedikleri sonuçları alamasalar da ligde farklı bir görüntü sergileyeceklerini söyledi. Milli eldiven, "Bu karşılaşmalarda eksiklerimi görüyoruz. Lig başladığı zaman farklı bir kimlikle mücadele edeceğiz. Bu sezon hedeflerimiz büyük ve herkes bunun için mücadele edecek" ifadesini kullandı.