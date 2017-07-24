 Egemen: Burak gelecek – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Egemen: Burak gelecek

    Egemen: Burak gelecek

    Yönetici takıma katkı yapacak oyuncuları transfer etme anlayışında olduklarını aktardı.

    Egemen, Burak Yılmaz'ın da bu oyunculardan biri olduğunu belirterek, "Futbolcu noktasında asbaşkanımız, kulüple ilgili de başkanımız yoğun mesai harcıyor. Transfer zor bir iş. Ama bu transferin olumlu gittiğini söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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