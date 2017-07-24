 Dame N’Doye’un lakabı “Baba” – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Dame N’Doye’un lakabı “Baba”

    Dame N’Doye’un lakabı “Baba”

    Bordo-mavililerin Senegalli oyuncusu 'a takım arkadaşları, "Baba" lakabı taktı.

    Ağırbaşlı davranışları ve tüm futbolcularla iyi geçinmesi nedeniyle bu lakabın takıldığı, hatta teknik direktör Ersun Yanal da dahil olmak üzere herkesin N'Doye'a zaman zaman "Baba" diyerek seslendiği öğrenildi. Bu arada Dorogi maçında sol dizinden hafif bir sakatlık yaşayan N'Doye'un önemli bir durumunun olmadığı, çalışmalara devam edeceği dile getirildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
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