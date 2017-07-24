 Bugün rakip Sered – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Bugün rakip Sered

    Bugün rakip Sered
    Bordo-mavililer yurt dışı kamplarındaki dördüncü hazırlık maçında bugün, Slovakya 2. Lig ekibi SKF Sered ile Türkiye saatiyle 19.00'da oynayacak. Bugüne kadar 3 hazırlık karşılaşmasında 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan 'da Ersun Yanal, her maçta farklı 11'leri deneyerek ideal kadrosunu oturtmaya çalışıyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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