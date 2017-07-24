Aksoy: Takviyeler sürecek

Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kulübün geleceğinin altyapıda olduğunu vurguladı.

Aksoy, şunları kaydetti: "Trabzon altyapısından yeni Yusuf'lar yetiştirip, Avrupa'ya göndererek kulübün ekonomik geleceğini güvenilir hale getirmeliyiz. Avrupa'ya senede 2 oyuncu gönderen bir kulüp haline geldiğimizde ne şampiyonluk kadrosu kurarken sıkıntı yaşarız ne de ekonomik olarak. Takımımızın iyi bir sezon geçirmesi için transfer mutlaka gerekli. Farkındayız, yapılacak."