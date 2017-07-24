 Aksoy: Takviyeler sürecek – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aksoy: Takviyeler sürecek

    Aksoy: Takviyeler sürecek

    Mali İşler Koordinatörü , Twitter'dan yaptığı açıklamada, kulübün geleceğinin altyapıda olduğunu vurguladı.

    Aksoy, şunları kaydetti: "Trabzon altyapısından yeni Yusuf'lar yetiştirip, Avrupa'ya göndererek kulübün ekonomik geleceğini güvenilir hale getirmeliyiz. Avrupa'ya senede 2 oyuncu gönderen bir kulüp haline geldiğimizde ne şampiyonluk kadrosu kurarken sıkıntı yaşarız ne de ekonomik olarak. Takımımızın iyi bir sezon geçirmesi için transfer mutlaka gerekli. Farkındayız, yapılacak."
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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