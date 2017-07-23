 Yanal’dan Onur’a büyük destek – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Yanal’dan Onur’a büyük destek

    Yanal’dan Onur’a büyük destek

    Teknik direktör 'dan kaptan 'a büyük övgü.

    Yanal, "Sadece sahada değil, saha dışında da en büyük yardımcım. Böyle bir oyuncuya sahip olmaktan dolayı mutluyum. Sahada yüreğini ortaya koyarken, dışarıda herkese kol kanat gerip Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapıyor. Taraftarımızda kaptanına ve oyuncularına da sonuna kadar sahip çıkıp destek olmalı" ifadesini kullandı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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