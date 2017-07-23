Yanal’dan Onur’a büyük destek
Teknik direktör Ersun Yanal'dan kaptan Onur Recep Kıvrak'a büyük övgü.
Yanal, "Sadece sahada değil, saha dışında da en büyük yardımcım. Böyle bir oyuncuya sahip olmaktan dolayı mutluyum. Sahada yüreğini ortaya koyarken, dışarıda herkese kol kanat gerip Trabzonspor'un başarısı için her şeyi yapıyor. Taraftarımızda kaptanına ve oyuncularına da sonuna kadar sahip çıkıp destek olmalı" ifadesini kullandı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Yanal’dan Onur’a büyük destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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