 Sol şeritte ‘Dursun’ var – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Sol şeritte ‘Dursun’ var

    Sol şeritte ‘Dursun’ var
    Fırtına'nın genç sol bek oyuncusu , Slovakya'daki ilk hazırlık maçında 2-1 kazanılan Dorigi FC karşısında 30 dakika görev almasına rağmen ortaya koyduğu performansla teknik heyeti memnun etti. 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanlarda da başarılı bir performans sergilediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da genç oyuncu ile yakından ilgilendiği, özellikle takip ettiği kaydedildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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