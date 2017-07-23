Sol şeritte ‘Dursun’ var
Fırtına'nın genç sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, Slovakya'daki ilk hazırlık maçında 2-1 kazanılan Dorigi FC karşısında 30 dakika görev almasına rağmen ortaya koyduğu performansla teknik heyeti memnun etti. 18 yaşındaki futbolcunun antrenmanlarda da başarılı bir performans sergilediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da genç oyuncu ile yakından ilgilendiği, özellikle takip ettiği kaydedildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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