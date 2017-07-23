Onazi göze girdi

İdmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla Yanal’ın fikrini değiştirdi.

Bordo-mavili takımdan ayrılması gündemde olan Ogenyi Onazi, kamp performansıyla göz doldurdu. Teknik direktör Ersun Yanal da bunun üzerine yönetimle konuşarak oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Geride kalan sezonda 38 maçta forma giyen, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki Nejiryalı orta saha, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan kamp çalışmalarında Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.



EN HAZIR İSİM O

Çin kulüplerinin yanı sıra İtalya ve İspanya'dan da teklifler alan Onazi, kulüple de alacaklarının geç ödenmesi nedeniyle sorun yaşamıştı. Ardından parası ödenen genç futbolcu kampa geç katılmasına rağmen en hazır gözüken futbolcular arasında yer aldı, alkışı hak etti.



İDDİALI MESAJ: REKABETTEN ASLA KORKMAM

Ersun Yanal'ın kendisine yaklaşımından memnun olan Onazi'den iddialı mesajlar geliyor. Onazi, Twitter'dan taraftarlara seslenerek, "Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Rekabetten asla korkmam. Sezon başladığında kim formayı alacak hepimiz göreceğiz" dedi.