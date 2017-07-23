 Kampta komando eğitimi – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Kampta komando eğitimi

    Kampta komando eğitimi
    , Slovakya'da hazırlıklarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Slovakya kampında hazırlık maçlarına ağırlık veren bordomavililerde Ersun Yanal maç günleri sabah antrenmanında taktik çalışma programı uygularken, akşam saatlerinde oynanan maçın ardından ise futbolculara rejenerasyon çalışmaları yaptırıyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:53
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