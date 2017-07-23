Kampta komando eğitimi
Trabzonspor, Slovakya'da hazırlıklarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Slovakya kampında hazırlık maçlarına ağırlık veren bordomavililerde Ersun Yanal maç günleri sabah antrenmanında taktik çalışma programı uygularken, akşam saatlerinde oynanan maçın ardından ise futbolculara rejenerasyon çalışmaları yaptırıyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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