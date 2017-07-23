 Fırtına Györ’e takıldı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Fırtına ’e takıldı

    Fırtına Györ’e takıldı

    Bordo-mavililer Macar ekibi ile oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

    , Slovakya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Eto Györ'e 2-1 mağlup oldu. 63'te Medjani'nin müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rocsa, kaleci Esteban'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 70'nci dakikada Yusuf Yazıcı orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına girmeden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 90'ıncı dakikada derinlemesine atılan pasa iyi hareketlenen Rocsa, kalecinin uzanamadığı direk dibinden galibiyet golünü kaydetti.

    YUSUF KADRODA YOK
    Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Dorogi Fc ile oynanan hazırlık maçının ardından dün oynanan maçının kadrosuna da alınmadı.

    TARAFTARIN İLGİSİ YOK!
    Trabzonspor'un Slovakya'da oynadığı hazırlık maçlarına bordo mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Maçı az sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmayı izlemeye gelen Slovak taraftarlar ise Kucka ve Durica ile bol bol fotoğraf çekildi.

    MAÇ RÖTARLI BAŞLADI
    Trabzonspor ile Eto Györ arasında oynanan hazırlık karşılaşması, aynı stadyumda yapılan atletizm müsabakalarının uzaması nedeniyle 20 dakika geç başladı. Bu esnada oyuncular saha kenarından, yapılan atletizm müsabakalarını izledi.

    NASIL OYNADILAR?

    Yusuf Yazıcı
    Takımın ofansif anlamda hücum yükünün tamamını yüklendi. Attığı şık golün yanı sıra, bitmeyen enerjisi ve pozisyon yaratma çabası Trabzon adına olumlu.

    Kamil Ahmet
    Sağ kanadı adeta nakış gibi işledi. Sadece defansif olarak değil, atağa kalktığında da gerek ortaları, gerekse Yanal'ın çok sevdiği presleriyle göz doldurdu.

    Juraj Kucka
    Büyük umutlarla transfer edilen Kucka, bu hazırlık maçında da çok fazla sorumluluk almadı. Ofansif oynayan oyuncunun, adaptasyon süreci biraz daha sürecek gibi.

    Matus Bero
    Antrenman performansıyla oldukça göz doldursa da bunu maçlara yansıtmakta zorlanıyor. Zaman zaman 10 numarada, nadiren ise kanatlarda gözüküyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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