Fırtına Györ’e takıldı
Bordo-mavililer Macar ekibi Györ ile oynadığı karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
Trabzonspor, Slovakya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Eto Györ'e 2-1 mağlup oldu. 63'te Medjani'nin müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rocsa, kaleci Esteban'ın solundan topu ağlarla buluşturdu. 70'nci dakikada Yusuf Yazıcı orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına girmeden sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 90'ıncı dakikada derinlemesine atılan pasa iyi hareketlenen Rocsa, kalecinin uzanamadığı direk dibinden galibiyet golünü kaydetti.
YUSUF KADRODA YOK
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Dorogi Fc ile oynanan hazırlık maçının ardından dün oynanan Györ maçının kadrosuna da alınmadı.
TARAFTARIN İLGİSİ YOK!
Trabzonspor'un Slovakya'da oynadığı hazırlık maçlarına bordo mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Maçı az sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmayı izlemeye gelen Slovak taraftarlar ise Kucka ve Durica ile bol bol fotoğraf çekildi.
MAÇ RÖTARLI BAŞLADI
Trabzonspor ile Eto Györ arasında oynanan hazırlık karşılaşması, aynı stadyumda yapılan atletizm müsabakalarının uzaması nedeniyle 20 dakika geç başladı. Bu esnada oyuncular saha kenarından, yapılan atletizm müsabakalarını izledi.
NASIL OYNADILAR?
Yusuf Yazıcı
Takımın ofansif anlamda hücum yükünün tamamını yüklendi. Attığı şık golün yanı sıra, bitmeyen enerjisi ve pozisyon yaratma çabası Trabzon adına olumlu.
Kamil Ahmet
Sağ kanadı adeta nakış gibi işledi. Sadece defansif olarak değil, atağa kalktığında da gerek ortaları, gerekse Yanal'ın çok sevdiği presleriyle göz doldurdu.
Juraj Kucka
Büyük umutlarla transfer edilen Kucka, bu hazırlık maçında da çok fazla sorumluluk almadı. Ofansif oynayan oyuncunun, adaptasyon süreci biraz daha sürecek gibi.
Matus Bero
Antrenman performansıyla oldukça göz doldursa da bunu maçlara yansıtmakta zorlanıyor. Zaman zaman 10 numarada, nadiren ise kanatlarda gözüküyor.
YUSUF KADRODA YOK
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan Yusuf Erdoğan, Dorogi Fc ile oynanan hazırlık maçının ardından dün oynanan Györ maçının kadrosuna da alınmadı.
TARAFTARIN İLGİSİ YOK!
Trabzonspor'un Slovakya'da oynadığı hazırlık maçlarına bordo mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Maçı az sayıda taraftar takip etti. Karşılaşmayı izlemeye gelen Slovak taraftarlar ise Kucka ve Durica ile bol bol fotoğraf çekildi.
MAÇ RÖTARLI BAŞLADI
Trabzonspor ile Eto Györ arasında oynanan hazırlık karşılaşması, aynı stadyumda yapılan atletizm müsabakalarının uzaması nedeniyle 20 dakika geç başladı. Bu esnada oyuncular saha kenarından, yapılan atletizm müsabakalarını izledi.
NASIL OYNADILAR?
Yusuf Yazıcı
Takımın ofansif anlamda hücum yükünün tamamını yüklendi. Attığı şık golün yanı sıra, bitmeyen enerjisi ve pozisyon yaratma çabası Trabzon adına olumlu.
Kamil Ahmet
Sağ kanadı adeta nakış gibi işledi. Sadece defansif olarak değil, atağa kalktığında da gerek ortaları, gerekse Yanal'ın çok sevdiği presleriyle göz doldurdu.
Juraj Kucka
Büyük umutlarla transfer edilen Kucka, bu hazırlık maçında da çok fazla sorumluluk almadı. Ofansif oynayan oyuncunun, adaptasyon süreci biraz daha sürecek gibi.
Matus Bero
Antrenman performansıyla oldukça göz doldursa da bunu maçlara yansıtmakta zorlanıyor. Zaman zaman 10 numarada, nadiren ise kanatlarda gözüküyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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