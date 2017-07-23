Durica’dan mesaj
Bordo-mavili takımın defansının sigortası olan Durica, bu sezon iddialı olduklarını söyledi. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Kamp dönemlerimiz çok iyi geçiyor. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını alacağız. Bu sezon zirvede yer alacağız" diye konuştu.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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