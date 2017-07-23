Durica’dan mesaj

Bordo-mavili takımın defansının sigortası olan Durica, bu sezon iddialı olduklarını söyledi. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Kamp dönemlerimiz çok iyi geçiyor. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını alacağız. Bu sezon zirvede yer alacağız" diye konuştu.