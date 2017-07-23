 Durica’dan mesaj – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    ’dan mesaj

    Durica’dan mesaj
    Bordo-mavili takımın defansının sigortası olan Durica, bu sezon iddialı olduklarını söyledi. 35 yaşındaki Slovak stoper, "Kamp dönemlerimiz çok iyi geçiyor. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını alacağız. Bu sezon zirvede yer alacağız" diye konuştu.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:54
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