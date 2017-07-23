''Burak'ı bekliyoruz''
Başkan Usta, transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. ''3-4 futbolcu takip ediyoruz. Bunların 3’ünü alabiliriz ama hiçbiri de olmayabilir. Burak’ın kendi kulübü ile sorununu çözmesi gerek. Onu bekliyoruz. Takımda kadro derinliği sorunu var ve bunu gidereceğiz.''
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, gazetecilerle bir araya geldi. Önemli açıklamalar yapan Usta, Burak Yılmaz'ın transferinin kulübüyle arasındaki sorunu çözmesine bağlı olduğunu kaydetti. Usta, "Takip ettiğimiz oyuncular, tecrübesi ve kalitesi ile katkı sağlayacak isimler. 2-3 gün önce de söyledim. 3-4 futbolcudan maksimum 3'ü olabilir. Ama hiçbiri de olmayabilir" dedi. Usta, Burak transferi ile ilgili de, "Kendi kulübü ile işi çözmesi lazım. Onu bekliyoruz'' açıklamasını yaptı.
SABIR SIKMAYA BAŞLADI
Ekonomik ve sportif başarı değerlerini denk getirme amacında olduklarını belirten Usta açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bütün kulüpler başarı ister. Hele adınız Trabzonspor'sa, büyük kulüplerden biriyseniz camianız kabul edilebilir başarı ister. Biz uzun süredir camiamıza sabır telkin ediyoruz. Biliyorum ki sabır işi camiamızı biraz sıkmaya başladı. Belki de tarihte en fazla sabır gösterilen bir dönemden geçiyoruz. İşin olmazsa olmazı; yaparken yıkmamak lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var."
AZ AMA ÖZ TRANSFER
BAŞKAN Usta, şöyle devam etti: "Yeni bir bina inşa ediyoruz. Geldiğimiz nokta en kritik noktalardan biridir. Takımımız artık iskeleti olan bir takım haline geldi diyebiliriz. Ama eksiklerimizi de biliyoruz. Geçen sene ikinci yarıda gördük ki kadro derinliğinde problemimiz var. İşin sportif anlamda bu kısmını yorumladığımızda az, öz ama yapılması gereken takviyeler var. Eğer bu sene geçen seneden daha iddialı bir takım haline geleceksek ve başarılı olacaksak buna göre hareket etmeliyiz."
'ZİRVEYE OYNAYAN BİR TAKIM' KİMLİĞİ
İlle de şampiyonluk diye bir şey yok. Trabzonspor'un zirveye oynayan bir kulüp kimliğine sahip olması lazım. 20-25 sene sonra Trabzonspor büyüklüğünü taşıyamazsa ileride sadece başarıları ile övünen ve az taraftarı olan bir kulüp ortaya çıkar. Bordo- mavili camia bu takımdan mucizeler beklememeli.
BAŞARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Takım kurmak kısa sürede olan bir şey değil. 2 ya da 3 senede iyi bir takım haline gelebiliyorsunuz. En az eksiği olan takım haline geldiğinizde başarıları yakalıyorsunuz. Bu makamlar olağanüstü ıstırap veren yerler. Ancak kendi işlerimizi bir yana bırakıp, Trabzonspor iyi olsun diye gece gündüz çalışıyoruz.
MEDİCAL PARK İLE DEVAM
Usta, Şenol Güneş Stadı'nın isim sponsorluğu hakkında da bilgi verdi. Sponsorluk için görüşülen firmadan kötü haber aldıklarını anlatan Usta, "Biz daha önce sponsor olacak bir firma açıklamıştık. Ancak o anlaşmaya kadar da Medical Park sponsorluğu söz konusuydu. Şimdi o firmanın kabul etmediği yönünde bir bilgi aldık. Olsun, Medical Park olarak yine 25 milyon dolara söz verdiğimiz gibi sözleşme yaparız. Başka birisi sponsor olsa da biz zaten bu parayı verecektik. Sorumlulugumuz var" diye konuştu.
DAHA ZOR YILLAR OLACAK
Başarı gelmeden Trabzonspor'un gelirinin artmadığına işaret eden Başkan Usta, "Kazandığınız maçlara göre, hasılat, kombine, reklamlar, bunların hepsi sportif başarı ile geliyor" dedi. Usta, " Başarı gelmeden gelir artmıyor. Çok büyük miktarlarda başarı yaratmamız gerekiyor. Önümüzde zor yıllarımız olacak" açıklamasını yaptı.
SABIR SIKMAYA BAŞLADI
Ekonomik ve sportif başarı değerlerini denk getirme amacında olduklarını belirten Usta açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bütün kulüpler başarı ister. Hele adınız Trabzonspor'sa, büyük kulüplerden biriyseniz camianız kabul edilebilir başarı ister. Biz uzun süredir camiamıza sabır telkin ediyoruz. Biliyorum ki sabır işi camiamızı biraz sıkmaya başladı. Belki de tarihte en fazla sabır gösterilen bir dönemden geçiyoruz. İşin olmazsa olmazı; yaparken yıkmamak lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var."
AZ AMA ÖZ TRANSFER
BAŞKAN Usta, şöyle devam etti: "Yeni bir bina inşa ediyoruz. Geldiğimiz nokta en kritik noktalardan biridir. Takımımız artık iskeleti olan bir takım haline geldi diyebiliriz. Ama eksiklerimizi de biliyoruz. Geçen sene ikinci yarıda gördük ki kadro derinliğinde problemimiz var. İşin sportif anlamda bu kısmını yorumladığımızda az, öz ama yapılması gereken takviyeler var. Eğer bu sene geçen seneden daha iddialı bir takım haline geleceksek ve başarılı olacaksak buna göre hareket etmeliyiz."
'ZİRVEYE OYNAYAN BİR TAKIM' KİMLİĞİ
İlle de şampiyonluk diye bir şey yok. Trabzonspor'un zirveye oynayan bir kulüp kimliğine sahip olması lazım. 20-25 sene sonra Trabzonspor büyüklüğünü taşıyamazsa ileride sadece başarıları ile övünen ve az taraftarı olan bir kulüp ortaya çıkar. Bordo- mavili camia bu takımdan mucizeler beklememeli.
BAŞARI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Takım kurmak kısa sürede olan bir şey değil. 2 ya da 3 senede iyi bir takım haline gelebiliyorsunuz. En az eksiği olan takım haline geldiğinizde başarıları yakalıyorsunuz. Bu makamlar olağanüstü ıstırap veren yerler. Ancak kendi işlerimizi bir yana bırakıp, Trabzonspor iyi olsun diye gece gündüz çalışıyoruz.
MEDİCAL PARK İLE DEVAM
Usta, Şenol Güneş Stadı'nın isim sponsorluğu hakkında da bilgi verdi. Sponsorluk için görüşülen firmadan kötü haber aldıklarını anlatan Usta, "Biz daha önce sponsor olacak bir firma açıklamıştık. Ancak o anlaşmaya kadar da Medical Park sponsorluğu söz konusuydu. Şimdi o firmanın kabul etmediği yönünde bir bilgi aldık. Olsun, Medical Park olarak yine 25 milyon dolara söz verdiğimiz gibi sözleşme yaparız. Başka birisi sponsor olsa da biz zaten bu parayı verecektik. Sorumlulugumuz var" diye konuştu.
DAHA ZOR YILLAR OLACAK
Başarı gelmeden Trabzonspor'un gelirinin artmadığına işaret eden Başkan Usta, "Kazandığınız maçlara göre, hasılat, kombine, reklamlar, bunların hepsi sportif başarı ile geliyor" dedi. Usta, " Başarı gelmeden gelir artmıyor. Çok büyük miktarlarda başarı yaratmamız gerekiyor. Önümüzde zor yıllarımız olacak" açıklamasını yaptı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
-
Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
-
"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
''Burak'ı bekliyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.