Burak Yılmaz Trabzon'a doğru
Eski golcüsü Burak Yılmaz'ı transfer etmek için tüm şartlarını zorlayan Trabzonspor, golcü oyuncudan haber bekliyor.
Eski golcüsünü transfer etmek için tüm şartlarını zorlayan Karadeniz ekibi, Çin'in Beijing Guoan'ın takımında forma giyen milli oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, Burak Yılmaz'ın Çin kulübüyle yapacağı görüşmelerin ardından transfer sonuçlanacak. Bordo-mavili kulüpte yeniden forma giymeyi arzulayan Burak Yılmaz'ın öncelikle kulübüyle sorunu çözmesi bekleniyor.
32 yaşındaki futbolcu, Beijing Guoan ile yapacağı son görüşmenin ardından Trabzonspor'a sonucu bildirecek. Çıkacak olan kararın ardından bordo-mavili yönetim oyuncunun kulübüyle resmi görüşmelere başlayarak transferi sonuçlandırması bekleniyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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Real’den bile pahalı
Toplam 7
Yorum
ZX Real'in stadı 85 bin kişilik, yakın zamanda 125 bin olacak. Mevcut haliyle bizim stadın 2 katı kapasitesi var.
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Burak Yılmaz Trabzon'a doğru
Toplam 2
Yorum
havva ozbay haydi sevgili burak yilmaz,trabzonsporda YARIM KALMIS bir hikayen var,gel ve de onu tamamla.trabzonspor ve turk futboluna yeniden DAMGA vur
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Fenerbahçe'den Eto'o açıklaması
Toplam 5
Yorum
kaan etoo'yu fanatik yorumcu alacak herhalde ,nabız yokluyor...
Burak Yılmaz Trabzon'a doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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