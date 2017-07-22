Trabzonspor ile Beşiktaş Yusuf Erdoğan transferinde anlaşamadı.

24 yaşındaki sol kanadın daha çok forma giyeceği bir takıma transfer olmak istediği ancak teknik direktör Ersun Yanal'ın kendisiyle yaptığı görüşme sonrası bu kararında da yumuşama olduğu ifade edildi. Yönetim hafta içinde Yusuf ile bir görüşme yaparak sözleşmesini uzatmayı teklif edeceği ve ardından kiralama formülünün devreye sokulabileceği ifade edildi.