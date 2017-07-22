Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovak’ya kamp yapan Trabzonspor, hazırlık maçında Györi ETO ile karşı karşıya geldi
Karadeniz temsilcisi Slovakya'da çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında Dorogi FC'yi 2-1'lik skorla yenmişti.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
-
''G.Saray beni isterse...''
Toplam 18
Yorum
Gelse hemen 2.5 milyon euroya imzalatirlar. Ucuza oynatmaz bizimkiler
-
Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 41
Yorum
cv Soyun GS'i soyun bakalim nereye kadar soyacaksiniz
-
Cenk Ergün'den transfer açıklaması
Toplam 41
Yorum
gs kimi transfer ederseniz edin bu yönetim ve bu tudorla fenerbahçenin gölgesinin gölgesinde kalmaya mahkum oluruz defolun gidin beceriksizler
Trabzonspor Slovakya'da kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.