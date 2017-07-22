 Trabzonspor Slovakya'da kayıp – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Slovakya'da kayıp

    Trabzonspor Slovakya'da kayıp

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovak’ya kamp yapan , hazırlık maçında Györi ETO ile karşı karşıya geldi

    Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden bordo - mavililer ikici hazırlık maçında Györi ETO'ya 2-1 mağlup oldu. 'un tek golünü 70. dakikada genç yıldızı Yusuf Yazıcı attı.

    Karadeniz temsilcisi Slovakya'da çıktığı ilk hazırlık karşılaşmasında Dorogi FC'yi 2-1'lik skorla yenmişti.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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