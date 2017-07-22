 Saral’dan mesaj ve çağrı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Saral’dan mesaj ve çağrı

    Saral’dan mesaj ve çağrı
    Şenol Güneş Spor Kompleksi Koordinatörü , Twitter'dan taraftarlara transfer mesajı verdi, destek çağrısında bulundu. Saral, yaptığı paylaşımda, "Başkanımız 50'nci yılda transferde de hedefi 12 numaradan vuracaktır. Formamızı da giyeriz, bayrağımızı da sallarız. Şampiyon Trabzonsporumuzun asil taraftarı üzerine düşeni her zaman yapmıştır. Yapacaktır da" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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