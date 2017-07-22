Rusya çıkarması

Uzun zamandır gündemde olan 30 yaşındaki stoper için Spartak Moskova’ya yeni bir öneri sunulacak. Ardından Serdar ile yıllığı 1.8 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme imzalanacak.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi, Serdar Taşçı'nın transferi için geri sayıma geçmiş durumda. Yöneticiler, Rusya'ya giderek Spartak Moskova'yla temaslarda bulunacak. İnter'li Gary Medel'in transferini olumlu sonuçlandıramayan bordo-mavili yöneticiler, yeniden Serdar Taşçı ismine yöneldi. Spartak Moskova ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoper için bordo-mavililerin yeni bir teklif yapacağı belirtildi.



YENİ TEKLİF VERİLECEK

Serdar Taşçı'nın kulübünün oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Trabzonspor yönetiminin, yeni bir teklif ile fiyat artırarak Spartak Moskova'nın kapısını çalacağı kaydedildi. Bordo-mavililerin hafta başında Rusya'ya giderek bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi. Serdar, daha önce iki kez haber yollarak "Beni transfer edin" demişti. Serdar kulübüne de "Gitmek istiyorum" resti çekmişti.



62 MAÇTA 3 GOL

Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, Başkan Muharrem Usta ile prensipte anlaşmıştı. Spartak Moskova'nın öneriyi kabul etmesi sonrası Serdar ile yıllığı 1.8 milyon euro'dan 3 senelik anlaşma imzalanacak.