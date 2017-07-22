Rusya çıkarması
Uzun zamandır gündemde olan 30 yaşındaki stoper için Spartak Moskova’ya yeni bir öneri sunulacak. Ardından Serdar ile yıllığı 1.8 milyon euro’dan 3 senelik sözleşme imzalanacak.
YENİ TEKLİF VERİLECEK
Serdar Taşçı'nın kulübünün oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Trabzonspor yönetiminin, yeni bir teklif ile fiyat artırarak Spartak Moskova'nın kapısını çalacağı kaydedildi. Bordo-mavililerin hafta başında Rusya'ya giderek bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacağı ifade edildi. Serdar, daha önce iki kez haber yollarak "Beni transfer edin" demişti. Serdar kulübüne de "Gitmek istiyorum" resti çekmişti.
62 MAÇTA 3 GOL
Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan, 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacı, Başkan Muharrem Usta ile prensipte anlaşmıştı. Spartak Moskova'nın öneriyi kabul etmesi sonrası Serdar ile yıllığı 1.8 milyon euro'dan 3 senelik anlaşma imzalanacak.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:35
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
Rusya çıkarması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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