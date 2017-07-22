Onazi, Yanal’ın gözüne girdi

Bordo mavili takımda geride kalan sezonda 38 maçta forma giyen, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Onazi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan kamp çalışmalarında teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başardı. 2016-17 sezonunun tamamlanmasının ardından Çin kulüplerinin yanı sıra İtalya ve İspanya'dan da teklifler alan Onazi, kulüple de alacaklarının geç ödenmesi nedeniyle sorun yaşamıştı. Ardından alacakları ödenen 24 yaşındaki futbolcu kampa geç katılmasına rağmen en hazır gözüken isimler arasında yer aldı.



ONAZİ: REKABETTEN KORKMAM

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da oyuncunun bu istek ve arzusunu gördükten sonra yönetimle görüşerek takımda kalmasının faydalı olacağını ilettiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın kendisine yaklaşımından memnun olan Onazi'nin de bu nedenle takımda kalmaya karar verdiği kaydedildi. Kucka'nın transferinin ardından orta sahada çok ciddi bir rekabet yaşanmasına rağmen, Onazi sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, "Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Rekabetten asla korkmam. Sezon başladığında kim formayı alacak hepimiz göreceğiz" dedi.



ABDURRAHİM'İN PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Trabzonspor'un genç sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun, Slovakya'daki ilk hazırlık maçında 2-1 kazanılan Dorigi FC karşısında 30 dakika görev almasına rağmen ortaya koyduğu performansla teknik heyeti memnun etti. 18 yaşındaki oyuncunun antrenmanlarda da başarılı bir performans sergilediği ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da genç oyuncu ile yakından ilgilendiği kaydedildi.



MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI ANTRENMAN

Trabzonspor Slovakya'da hazırlıklarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Slovakya kampında hazırlık maçlarına ağırlık veren bordo mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal maç günleri sabah antrenmanında taktik çalışma programı uygulatırken, akşam saatlerinde oynanan maçın ardından ise futbolculara rejenerasyon çalışmaları yaptırıyor. Yanal'ın ligin başlamasına kısa bir süre kalması nedeniyle özellikle de kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirip, takımın eksiklerini en aza indirmeyi hedeflediği belirtildi.