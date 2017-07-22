 Kombinede büyük şok – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Kombinede büyük şok

    Kombinede büyük şok
    Bu sezon 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor'da kombinelere ve formalara olan ilgisizlik yönetimi şok etti. Başkan Muharrem Usta, taraftarların ilgisizliği karşısında moral bozukluğu yaşarken, kombine kartların ekonomik girdisinden çok sayıya önem verdiği belirtildi. Trabzonspor, 5 günde sadece bin 755 kombine satabildi.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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