 İki Burak paylaşımı – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İki Burak paylaşımı

    İki Burak paylaşımı

    : Burak bize dönmek için Çin ekibinde alacaklarını da bırakacak Trabzonspor: Biraz önce Burak ile ilgili atılan mesajı lütfen dikkate almayınız.

    Bordo-mavili yönetim, 'ı renklerine bağlamak için geri sayıma geçmiş durumda. 32 yaşındaki forvetin, kulübü Beijing Guoan'a, "Gitmek istiyorum. Trabzonspor ile anlaştım" demesinden sonra Trabzonspor'un resmi mobil uygulamasından dün yapılan bir bildirim taraftarları heyecanlandırdı. Karadeniz ekibinin resmi mobil uygulamasından taraftarlara, "Golcü transferi bitmek üzere. Burak Yılmaz Trabzonspor'a dönmek için Çin ekibinden alacaklarından da fedakarlık yapacak" mesajı gönderildi.

    DÜZELTME MESAJI
    Bu haber ile heyecanlanan taraftarlar kısa sürede mesajın yanlışlıkla gönderildiğini anladı. Trabzonspor bu bildirimin ardından düzeltme yaptı: "Değerli taraftarlarımız. Biraz önce Burak ile ilgili atılan mesajı lütfen dikkate almayınız. Sehven yapılan bu hatadan dolayı özür diliyoruz." Ama bu yanlışlık bile büyük heyecan oluşturdu.



    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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