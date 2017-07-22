 İbanez Göztepe’ye – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    İbanez ’ye

    İbanez Göztepe’ye
    Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunan Trabzonspor, İbanez'i Göztepe'ye göndermek istiyor. Bu konuda İzmir ekibine her türlü kolaylık sağlanacak. 29 yaşındaki Arjantinli sol beki Ersun Yanal kadroda görmek istemiyor.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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