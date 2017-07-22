 Fırtına ısınıyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Fırtına ısınıyor

    Fırtına ısınıyor

    İlk hazırlık maçında Budapeşte’ye 2-1 yenilen , dün oynadığı karşılaşmada ’yi devirdi. Macaristan 2. lig ekibi karşısında galibiyet gollerini Mas ve N’Doye attı.

    Macaristan kampındaki tek hazırlık maçında MTK Budapeşte'ye 2-1 yenilen , Slovakya'daki ilk hazırlık karşılaşmasında ise Dorogi FC'yi 2-1 yendi. Macaristan 2. Lig takımı karşısında Fırtına'nın golerini Mas ve N'Doye attı. 32. dakikada Castillo sağdan çalımlarla ceza sahasına girerek topu müsait pozisyondaki Rodallega'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı. 40'ta Olcay'ın ortasını arka direkte Mas'ın kayarak vuruşunda kalecinin temasına rağmen ağlarla buluşturdu: 1-0. 44'te Uğur'un kafasıyla kalecisine indirmek istediği topta araya giren Farago, kalecinin üzerinden aşırtarak topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 65'te Onazi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan N'Doye, kalecinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

    İDEALİ DENEDİ
    Teknik patron Yanal, Dorogi maçının ilk yarısında ideal 11'ini denedi. Orta sahada Kucka 'ya özel sorumluklar veren tecrübeli hoca 4-2-3-1 olan oyun sistemini, 3-5-2 ve 4-4-1-1 olarak da uygulamaya çalıştı.

    AİLELER DE İZLEDİ
    maçı Fırtına'nın kamp yaptığı otelin sahasında yapıldı. Karşılaşmayı az sayıda taraftarlar izlerken, teknik heyet de saha kenarındaki banklarda yer aldı. Kucka, Bero ve Durica'nın aileleri de takip etti.

    NASIL OYNADILAR?

    Castillo
    Macaristan kampının en formda ismi olan Castillo, Dorogi maçında da tüm hünerlerini sergiledi. Sol kanadı nakış gibi işleyen Castillo, takımın en hazırı.

    Olcay
    Yaptığı asist dışında sağda çok top ezdi. Bunda rakip takımın ona üç kişiyle pres yapmasının da çok büyük etkisi oldu. Zaman zaman savunmaya da katkı yaptı.

    Mas
    Futbol bilgisi oldukça iyi. Ancak kendisinin de kabul ettiği gibi hücuma katkısı oldukça az. İleriye çıktığı nadir pozisyonlardan birinde de golü atmayı başardı.

    Okay
    Rakibin savunma ağırlıklı oyununda hücuma daha fazla katkı yapabilirdi. Orta sahadaki rekabette formasını korumak istiyorsa ekstra çalışmalar yapmalı.

    Abdurrahim
    Altyapıdan kadroya katılmasına rağmen tecrübe eksikliğini asla göstermedi. Gerek bindirmeleri gerekse savunmadaki sorumluluklarının farkındaydı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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