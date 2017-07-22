Fırtına ısınıyor
İlk hazırlık maçında Budapeşte’ye 2-1 yenilen Trabzonspor, dün oynadığı karşılaşmada Dorogi’yi devirdi. Macaristan 2. lig ekibi karşısında galibiyet gollerini Mas ve N’Doye attı.
İDEALİ DENEDİ
Teknik patron Yanal, Dorogi maçının ilk yarısında ideal 11'ini denedi. Orta sahada Kucka 'ya özel sorumluklar veren tecrübeli hoca 4-2-3-1 olan oyun sistemini, 3-5-2 ve 4-4-1-1 olarak da uygulamaya çalıştı.
AİLELER DE İZLEDİ
Dorogi maçı Fırtına'nın kamp yaptığı otelin sahasında yapıldı. Karşılaşmayı az sayıda taraftarlar izlerken, teknik heyet de saha kenarındaki banklarda yer aldı. Kucka, Bero ve Durica'nın aileleri de takip etti.
NASIL OYNADILAR?
Castillo
Macaristan kampının en formda ismi olan Castillo, Dorogi maçında da tüm hünerlerini sergiledi. Sol kanadı nakış gibi işleyen Castillo, takımın en hazırı.
Olcay
Yaptığı asist dışında sağda çok top ezdi. Bunda rakip takımın ona üç kişiyle pres yapmasının da çok büyük etkisi oldu. Zaman zaman savunmaya da katkı yaptı.
Mas
Futbol bilgisi oldukça iyi. Ancak kendisinin de kabul ettiği gibi hücuma katkısı oldukça az. İleriye çıktığı nadir pozisyonlardan birinde de golü atmayı başardı.
Okay
Rakibin savunma ağırlıklı oyununda hücuma daha fazla katkı yapabilirdi. Orta sahadaki rekabette formasını korumak istiyorsa ekstra çalışmalar yapmalı.
Abdurrahim
Altyapıdan kadroya katılmasına rağmen tecrübe eksikliğini asla göstermedi. Gerek bindirmeleri gerekse savunmadaki sorumluluklarının farkındaydı.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:01
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Van Persie, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
Toplam 21
Yorum
FENERLİ biz de verdik gitti :)
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2 maçlık dev sponsor!
Toplam 42
Yorum
gssssssss 3. sınıf oyuncularla 3. sınıf reklam cekılır.durum cok kotu
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Trabzonspor, Macar ekibini mağlup etti
Toplam 7
Yorum
HACI ZIYA KONYALI TS INCE AYAR CALISMALAR dan dolayi Muharrem Usta bundan 2 yil evvelki cizgisinden uzaklasti. Utanan adam yerine arsiz adam oldu.
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