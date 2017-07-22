 Bugünkü rakip Györ – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bugünkü rakip Györ

    Bugünkü rakip Györ
    Trabzon yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçına bugün çıkacak. Fırtına, Türkiye saati ile 20.00'de Macaristan ikinci lig ekiplerinden ETO Györ ile karşılaşacak. Ersun Yanal bugünkü karşılaşmada dün oynamayanlara şans tanıyacak.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:09
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