Başkan Usta’dan Düzce ziyareti

Başkan Muharrem Usta, Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Usta ve beraberindeki heyet, kulüp adına tesis yapılması planlanan Kaynaşlı'dakı Kurugöl, Gırgın Çayırı ve Çamlıbel Göleti'ni gezerek Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar'dan bilgi aldı. Belirlenen alanları arazi araçları ile gezen Usta, Çamlıbel Göleti'nin etrafında incelemeler yaptı.