 Başkan Usta’dan Düzce ziyareti – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Başkan Usta’dan Düzce ziyareti

    Başkan Usta’dan Düzce ziyareti

    Başkan , Düzce Valisi 'yı makamında ziyaret etti.

    Ziyaretin ardından Usta ve beraberindeki heyet, kulüp adına tesis yapılması planlanan Kaynaşlı'dakı Kurugöl, Gırgın Çayırı ve Çamlıbel Göleti'ni gezerek Kaynaşlı Belediye Başkanı Erol Bayraktar'dan bilgi aldı. Belirlenen alanları arazi araçları ile gezen Usta, Çamlıbel Göleti'nin etrafında incelemeler yaptı.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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