 Başkan konuşacak – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Başkan konuşacak

    Başkan konuşacak
    Başkan bugün 10.30'da Galanima Restoran'ta basın ile bir araya gelecek. Transferde yapılan son çalışmaları, takımın ekonomik durumunu masaya yatıracak olan Usta'nın önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:12
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