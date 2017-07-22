 6 milyon euro’ya ret – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    6 milyon euro’ya ret

    6 milyon euro’ya ret
    Fırtına'dan ayrılması gündemde olan , kararını değiştirdi. Kamplarda takımın en iyisi olan 24 yaşındaki Nijeryalı, yönetime gitmek istemediğini iletti. Bunun üzerine yönetim, Sevilla'nın 6 milyon euro'luk teklifini reddetti. Yöneticiler, Onazi'nin ileride daha iyi bir paraya satılabileceğini de düşünüyor.
    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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