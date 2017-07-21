Trabzonspor'da kombine şoku
Önümüzdeki günlerde 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor'da kombinelere ve formalara olan ilgisizlik yönetimi şok etti.
Bu sezon ise 2 Ağustos 2017'de 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan beri süren yapılanmasına devam ederken bu sezon yaptığı transferlerle birlikte 50. yıl heyecanını yeni stadyumuna yansıtarak zirvede yer alan bir takım olmayı hedefliyor. Jurac Kucka, Kamil Ahmet Çörekçi ve Bongonda'yı transfer eden Trabzonspor, taraftarların formalara ve kombinelere gösterdiği ilgiden ise memnun değil.
Taraftarların bu ilgisizliği karşısında şok olan bordo-mavili yönetim, 2017-18 sezonunda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında geçerli olacak kombine kartların satışlarının devam etmesine rağmen satışların beklenenin altında kaldığını vurguladı. Taraftarların yıldız futbolcu isteği karşısında beklemede olan ve acele etmeyen yönetim bu düşüncenin kulübe zarar vereceği noktasında birleşirken, kombine kartlara taraftarların ilgi göstermesini bekliyor. Geçmişten önemli dersler alarak ekonomik tabloyu da göz önünde bulunduran Karadeniz ekibi 50. yılda hata yapmak istemiyor.
Usta, moral bozukluğu yaşıyor
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, taraftarların ilgisizliği karşısında moral bozukluğu yaşarken, kombine kartların ekonomik girdisinden çok sayıya önem verdiği belirtildi. Kombine işinden gelecek gelirden ziyade, taraftarların sahiplenmesine ve heyecanına büyük bir önem veren Usta, formalara ve kombinelere duyarlı olunmasını beklerken, gösterilecek ilgiyle moral bulmak istiyor.
33 bin kombine satışa çıkartıldı
17 Temmuz'da 2017-18 sezonu için geçerli kombine biletleri satışa çıkarken Trabzonspor yönetimi, kulübün sitesine de satılan miktarı gösteren sayaç yerleştirildi. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine giren herkes satılan kombine sayısını görebiliyor. Trabzonspor'da 4 günde bin 568 kombine satıldı ve gün içerisinde sayaç güncelleniyor.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:59
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Taraftar haklı
Toplam 87
Yorum
ASLAN BABA BİR İŞİ YAPMAYI BECEREMİYORSAN BIRAKMAK GEREKİR. BUDA BİR ERDEMDİR .DURSUN TUDOR GİDİN.
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Galatasaray, Avrupa'da "dibe vurdu"
Toplam 13
Yorum
xxx Ben stadda seyrettim dostum bir stad dolusu insan takımı kağnı gibi itmeye çalıştık..Biz itiyoruz onlar gitmeyiz diyorlar..Hiçbişey olmazdı.
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Beşiktaş, Yusuf Erdoğan'la anlaşamadı
Toplam 23
Yorum
Fatih Yusuf olcaydan iyimi bizden gelen oyuncuyla ligdeki çehreniz değişti hala teklifi yetersiz buluyonuz 1.8 m euro neyineze yetmiyo
Trabzonspor'da kombine şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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