Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Dorogi FC ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında ideale yakın bir 11 sahaya sürdü. Yeni transfer Kucka'ya özel sorumluklar veren tecrübeli teknik adam Kamil Ahmet ve Bongonda'ya ise ikinci yarıda şans tanıdı. Yanal, ayrıca Dorogi FC karşısında 3-5-2 ve 4-4-1-1 sistemlerini de uygulamaya çalıştı.

MAÇI SLOVAK FUTBOLCULARIN AİLELERİ VE AZ SAYIDA TARAFTAR İZLEDİ

Trabzonspor ile Dorogi FC arasında bordo mavili takımın kamp yaptığı otelin sahasında oynanan maçı hazırlık maçını az sayıda Trabzonspor taraftarı izlerken, teknik heyet ve yedek futbolcular da saha kenarındaki banklardan maçı takip etti. Bu arada Kucka, Bero ve Durica'nın aileleri de maçı tribünden izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR

32'nci dakikada Castillo sağdan çalımlarla ceza sahasına girerek topu uygun pozisyondaki Rodallega'ya çıkardı, vuruşunda top yandan auta çıktı.

40'ncı dakikada Olcay sağdan ceza sahasına ortaladı, arka direkte Mas'ın kayarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

44'üncü dakikada Uğur'un kafayla kalecisine indirmek istediği topta araya giren Tamas Farago, kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

65'nci dakikada Onazi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N'Doye kaleciden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-1. Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.