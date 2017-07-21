 Takipçi 1 milyona çıktı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Takipçi 1 milyona çıktı

    Takipçi 1 milyona çıktı

    resmi Twitter hesabı, 1 milyon takipçiye ulaştı. Başkan Usta, sosyal medyanın sponsorluk anlaşmalarında önemli olduğunu dile getirdi.

    'un resmi Twitter hesabı, 1 milyon takipçiye ulaştı. Başkan Muharrem Usta, sosyal medyanın yapılan sponsorluk anlaşmalarında çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Usta, sosyal medyanın günümüzde öneminin çok fazla olduğunu belirterek, "Geldiğimiz günden itibaren bu konuya özel bir önem gösterdik ve karşılığını da aldık. Artık taraftarlarımızla birlikte daha yeni projeler belirleyip onlara ulaşmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan beklentimiz kombine ve forma satışlarına beklenen hassasiyeti ve ilgiyi göstermeleridir" diye konuştu.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:39
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