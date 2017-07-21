Sponsor açıklanacak

Karadeniz ekibinin yönetimi, Şenol Güneş Stadı ile ilgili yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona geldi. Anlaşmalar çok yakında.

Bordo-mavililerin bir süredir yaptığı stat sponsorluk görüşmeleri haftaya netlik kazanacak. Mevcut sponsor Medical Park'ın yeni sezonda da yoluna devam etmek istediği ancak birkaç farklı sponsorun da devrede olduğu belirtildi. Kulübün yapılan görüşmelerde 5 yıllık anlaşma üzerinden masaya oturduğu ve en düşük rakamın 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu arada stadyum içerisinde bulunan restoran ve alışveriş merkezi gibi dükkanların da bu yıl içerisinde resmen faaliyete girmesi hedefleniyor. Bu konuda yakında resmi açıklamalar bekleniyor.