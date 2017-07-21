 Sosa iyice abarttı – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    iyice abarttı

    Sosa iyice abarttı

    Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği Milan'ın 10 numarası ile yapılan ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

    Oyuncunun Milan'dan kazandığı yüksek rakamların farkında olan yönetimin yaptığı teklife , "Yıllık 4 milyon euro'dan aşağı bir rakama gelmem imkansız" cevabını verdi. Bu rakamlara çıkmayı düşünmeyen yönetim ise, "Önerebileceğimiz en yüksek rakam 2 milyon euro" diyerek beklemeye çekildi. Bordo-mavili yönetim bunun üzerine alternatif isimlere yönelirken, oyuncunun geri dönüş yapması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sosa iyice abarttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.