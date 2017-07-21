 Sıcak havada idman – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Sıcak havada idman

    Sıcak havada idman

    Fırtına, Slovakya'nın Samorin kasabasında yeni sezon hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

    Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana izinli olan Batuhan dışındaki tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak koşu yapan Abdülkadir haricindeki futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu sırada Yanal, istediklerini yapamayan oyuncuları sık sık uyarırken, sıcak havanın da oyuncuları etkilediği görüldü. Futbolcular sahayı sulamak için kullanılan fıskiyelerle serinledi, buz dolu kovalara girerek rahatladılar.



    AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI
    Slovakya'da kamp yapılması en çok takımda bulunan üç Slovak oyuncu Bero, Durica ve Kucka'yı sevindirdi. Dün Durica'nın babası, eşi ve çocuğu ile Bero'nun sevgilisi antrenmana geldi. İdman öncesi Kucka da, Durica ve Bero'nun aileleriyle bir süre sohbet ederken, Durica'nın özellikle çocuğuna uzun uzun sarılması dikkat çekti.

    BUGÜN DORİGİ YARIN GYOR
    Slovakya'da ilk hazırlık maçını bugün Türkiye saati ile 19.30'da Macaristan 2. Lig ekibi Dorigi FC ile oynayacak bordo-mavililer, yarın da 19.30'da yine Macaristan 2. Ligi'nden Eto Gyor ile karşılaşacak. Ersun Yanal, maçlarda sakatlığı bulunmayan tüm futbolculara görev verecek. Karşılaşmaları Trabzon'un Youtube kanalı yayınlayacak.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sıcak havada idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.