Sıcak havada idman
Fırtına, Slovakya'nın Samorin kasabasında yeni sezon hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI
Slovakya'da kamp yapılması en çok takımda bulunan üç Slovak oyuncu Bero, Durica ve Kucka'yı sevindirdi. Dün Durica'nın babası, eşi ve çocuğu ile Bero'nun sevgilisi antrenmana geldi. İdman öncesi Kucka da, Durica ve Bero'nun aileleriyle bir süre sohbet ederken, Durica'nın özellikle çocuğuna uzun uzun sarılması dikkat çekti.
BUGÜN DORİGİ YARIN GYOR
Slovakya'da ilk hazırlık maçını bugün Türkiye saati ile 19.30'da Macaristan 2. Lig ekibi Dorigi FC ile oynayacak bordo-mavililer, yarın da 19.30'da yine Macaristan 2. Ligi'nden Eto Gyor ile karşılaşacak. Ersun Yanal, maçlarda sakatlığı bulunmayan tüm futbolculara görev verecek. Karşılaşmaları Trabzon'un Youtube kanalı yayınlayacak.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:44
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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