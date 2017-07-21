Sıcak havada idman

DORİGİ

Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana izinli olan Batuhan dışındaki tüm futbolcular katıldı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak koşu yapan Abdülkadir haricindeki futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu sırada Yanal, istediklerini yapamayan oyuncuları sık sık uyarırken, sıcak havanın da oyuncuları etkilediği görüldü. Futbolcular sahayı sulamak için kullanılan fıskiyelerle serinledi, buz dolu kovalara girerek rahatladılar.Slovakya'da kamp yapılması en çok takımda bulunan üç Slovak oyuncu Bero, Durica ve Kucka'yı sevindirdi. Dün Durica'nın babası, eşi ve çocuğu ile Bero'nun sevgilisi antrenmana geldi. İdman öncesi Kucka da, Durica ve Bero'nun aileleriyle bir süre sohbet ederken, Durica'nın özellikle çocuğuna uzun uzun sarılması dikkat çekti.Slovakya'da ilk hazırlık maçını bugün Türkiye saati ile 19.30'da Macaristan 2. Lig ekibi Dorigi FC ile oynayacak bordo-mavililer, yarın da 19.30'da yine Macaristan 2. Ligi'nden Eto Gyor ile karşılaşacak. Ersun Yanal, maçlarda sakatlığı bulunmayan tüm futbolculara görev verecek. Karşılaşmaları Trabzon'un Youtube kanalı yayınlayacak.