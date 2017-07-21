 Onur: İyi çalışıyoruz – Fotomaç – 21 Temmuz 2017
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    21 Temmuz 2017, Cuma
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    Onur: İyi çalışıyoruz

    Onur: İyi çalışıyoruz
    Kaptan , 50. yılda hedeflere ulaşacaklarını söyledi. Takviyelerle güçlendiklerini vurgulayan Onur, "İdmanlarımız da çok iyi geçiyor. Özlenen takım geri döndü diyebilirim. Bu sezon bizim sezonumuz olacak" dedi.
    1. 21 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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