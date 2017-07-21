Kucka sitemi!
Kombine ve formada beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması üzerine Usta, “Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı” dedi.
BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ
Bordo-mavili kulüpten de "Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak! Bakış açını değiştirirsen her şey değişir" mesajını yayımlayarak taraftarların biraz daha sağduyulu olmaları ve her fırsatta takımlarına destek vermeleri istendi.
4 GÜNDE BİN 345 KOMBİNE SATILABİLDİ
17 Temmuz'da 2017-18 için kombineri satışa çıkaran Trabzon büyük gelir bekliyor. 4 günde 1345 kombine satıldı. Kombine fiyatları: "Platinum B 7000 TL, Platinum A-C 6500 TL, VIP Gold 5000 TL, VIP Silver 4000 TL, Kategori 1 (Batı 1) 1500 TL, 2 (Batı 2) 1200 TL, 3 (Doğu 1) 1100 TL, 4 (Doğu 2) 900 TL, 5 (Doğu 3) 700 TL ve Kale Arkaları 400 TL."
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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