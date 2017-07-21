Kucka sitemi!

Kombine ve formada beklenen satış rakamlarına ulaşılamaması üzerine Usta, “Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı” dedi.

Fırtına bir taraftan transfer harekatını sürdürürken bir taraftan da taraftarların kombine ve forma satışlarına ilgi göstermesi için yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Muharrem Usta da Kucka'dan önce kombine satışlarının patlayacağına dair söz veren taraftarlara sitem ederek, "Hani Kucka gelince kombine ve formalar patlayacaktı, Takıma destek; hem de tam destek zamanı, cesaretlendirelim. Haydeee" diye tweet attı.



BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ

Bordo-mavili kulüpten de "Mesele başarılı olunca destek olmak değil, destek oldukça birlikte başarmak! Bakış açını değiştirirsen her şey değişir" mesajını yayımlayarak taraftarların biraz daha sağduyulu olmaları ve her fırsatta takımlarına destek vermeleri istendi.



4 GÜNDE BİN 345 KOMBİNE SATILABİLDİ

17 Temmuz'da 2017-18 için kombineri satışa çıkaran Trabzon büyük gelir bekliyor. 4 günde 1345 kombine satıldı. Kombine fiyatları: "Platinum B 7000 TL, Platinum A-C 6500 TL, VIP Gold 5000 TL, VIP Silver 4000 TL, Kategori 1 (Batı 1) 1500 TL, 2 (Batı 2) 1200 TL, 3 (Doğu 1) 1100 TL, 4 (Doğu 2) 900 TL, 5 (Doğu 3) 700 TL ve Kale Arkaları 400 TL."