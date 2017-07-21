Çin’de bulunan 32 yaşındaki futbolcu sık sık telefonla bilgi verdiği Başkan Usta’ya, “Gelişmeler olumlu. Bu iş güzel şekilde sonuçlanacak ve ben geleceğim. Fazla beklemeye gerek yok” diyerek müjdeyi verdi.

Trabzonspor, Slovakya'nın Samorin kasabasında devam eden hazırlık süreci içinde takıma yeni oyuncular katmak için büyük bir çaba harcıyor. Şimdiye kadar Kucka, Kamil Ahmet ve Bongonda'yı transfer eden bordo- mavililer, Beijing'den forvet Burak Yılmaz ve Spartak Moskova'dan stoper Serdar Taşcı isimlerinden de haber bekliyor.



ÖNERİ 4 MİLYON EURO

İki oyuncuyla anlaşmaya varan Karadeniz ekibinin, futbolcuların kulüpleriyle sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor. Özellikle Burak için kararlı olan yönetim, Çin ekibi Beijing Guoan'a 4 milyon euro önermişti. Fırtına ile anlaştıktan sonra Çin'e giden Burak, ayrılabilmek için alacaklarından da feragat edebileceğini yönetimine bildirdi. Çin ekibi şu anda 4 milyon euro'luk öneriyi düşünse de temaslar tam gaz sürüyor. Beijing yönetimi, futbolcunun ısrarla ayrılmak istemesi üzerine iyice yumuşamış durumda.



YILIN TRANSFERİ OLUR

Bu transferin gerçekleşmesi artık çok yakın. Başkan Muharrem Usta ile sık sık telefonla görüşen tecrübeli oyuncu, "Gelişmeler olumlu. Bu iş güzel şekilde sonuçlanacak ve ben geleceğim. Bunun için fazla beklememize de gerek yok. Artık sona yakınız" diyerek müjdeli haberi verdi. Bordo-mavili taraftarlar da "Burak gelirse yılın transferi olur. Golleri peş peşe sıralar" diyerek heyacanla bu işin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.