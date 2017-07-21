''Fazla beklemeye gerek yok''
Çin’de bulunan 32 yaşındaki futbolcu sık sık telefonla bilgi verdiği Başkan Usta’ya, “Gelişmeler olumlu. Bu iş güzel şekilde sonuçlanacak ve ben geleceğim. Fazla beklemeye gerek yok” diyerek müjdeyi verdi.
ÖNERİ 4 MİLYON EURO
İki oyuncuyla anlaşmaya varan Karadeniz ekibinin, futbolcuların kulüpleriyle sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle pazarlıkları sürdürdüğü belirtiliyor. Özellikle Burak için kararlı olan yönetim, Çin ekibi Beijing Guoan'a 4 milyon euro önermişti. Fırtına ile anlaştıktan sonra Çin'e giden Burak, ayrılabilmek için alacaklarından da feragat edebileceğini yönetimine bildirdi. Çin ekibi şu anda 4 milyon euro'luk öneriyi düşünse de temaslar tam gaz sürüyor. Beijing yönetimi, futbolcunun ısrarla ayrılmak istemesi üzerine iyice yumuşamış durumda.
YILIN TRANSFERİ OLUR
Bu transferin gerçekleşmesi artık çok yakın. Başkan Muharrem Usta ile sık sık telefonla görüşen tecrübeli oyuncu, "Gelişmeler olumlu. Bu iş güzel şekilde sonuçlanacak ve ben geleceğim. Bunun için fazla beklememize de gerek yok. Artık sona yakınız" diyerek müjdeli haberi verdi. Bordo-mavili taraftarlar da "Burak gelirse yılın transferi olur. Golleri peş peşe sıralar" diyerek heyacanla bu işin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.
- 21 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:26
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Başakşehir'den G.Saray taraftarına çağrı!
Toplam 20
Yorum
TAKIMIN ADI ÖSTERSOKTUGESEYE HAHAHAHAH BAK ADINI BİLE SÖYLEYEMİYORUM ÖSTERSOKTUGESEYE :)
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Carole'ye büyük tepki!
Toplam 10
Yorum
SENİ GS'YA GETİRENİN TAAA..!! SOL BEK YOK SAĞ BEK YOK SOL AÇIK YOK SAĞ AÇIK YOK ORTA SAHA YOK..!! EEE NE OLUCAKTI 2*0 DAN MAÇI KİM ÇEVİRECEKTİ !!!
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Tudor: "Bütün sorumluluğu alıyorum"
Toplam 26
Yorum
SENARYOLU FUTBOLUN KOKAN LEKELİSİ BETER OLUN DİYEN. SİZİN GİBİ BESLEME VE SENARYO FUTBOLUN ÜRÜNÜ OLMAKTAN DAHA İYİDİR BÖYLECE. KOKAN O LEKEYE HİÇ OLMAZSA GS BULAŞMAMIŞTIR
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