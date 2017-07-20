Yerli oyuncu sıkıntısı
Trabzonspor’un kadrosunda 13 yabancı, 14 de Türk oyuncu yer alıyor. Yerli futbolcuların üçünün kaleci olması dikkatleri çekiyor.
9 ÜLKEDEN 12 YABANCI
Fırtına'nın SLovakya kampı kadrosunda Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka olmak üzere 9 ülkeden 12 yabancı bulunuyor. Durica, Bero ve Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. 2 Kolombiyalı, birer Arjantinli, Kosta Rikalı, Cezayirli, Portekizli, Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu da kadroda.
11'İ KADROYA ALINABİLİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralına göre 14 yabancı futbolcudan 11'inin kadroda yer alması nedeniyle Trabzonspor, transferde yerli oyuncuları kadroya dahil etmek istiyor. Karadeniz ekibinde bu nedenle Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ve Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan eski golcüsü Burak Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
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Galatasaray'dan İspanya'ya gitti
Toplam 8
Yorum
GURGİN KARABULUT Dursun Özbekler ve igor tudorla Galatasaray hiç bir yere varamaz Herkesten önce dursun Özbek istifa etmeli igoruda yanına alsın
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Tudor'u kızdıran istifa sorusu!
Toplam 33
Yorum
yarali arslan Bi zahmet canim istafani ver ve defol git..
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Trabzonspor'un Slovakya kampı başladı
Toplam 3
Yorum
Temel aga Transfer döneminde Usta ya sabretmek gerçekten zor. Örnek alacağı mütevazı birçok Anadolu kulübü var. Trabzonspor taraftarına sabırlar dlyrm
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