 Yerli oyuncu sıkıntısı – Fotomaç – 20 Temmuz 2017
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    20 Temmuz 2017, Perşembe
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    Yerli oyuncu sıkıntısı

    Yerli oyuncu sıkıntısı

    ’un kadrosunda 13 yabancı, 14 de Türk oyuncu yer alıyor. Yerli futbolcuların üçünün kaleci olması dikkatleri çekiyor.

    Bordo-mavili takımda yerli oyuncu sayısı konusunda sıkıntı yaşanırken, transferde bu sayıyı artırmanın planları yapılıyor. Fırtına'nın 26 kişilik Slovakya kamp kadrosunda 14 yerli, 12 yabancı futbolcu var. Kampa çağrılmayan Luis İbanez'in de dahil edilmesiyle 13 yabancı sözleşmeli oyuncu kulüpte yer alıyor. Trabzonspor'da kadroda yerli oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdürrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hasan Batuhan Artarslan, Aytaç Kara, Uğur Demirok, Onur Recep Kıvrak, Olcay Şahan, Mustafa Akbaş ve Yusuf Erdoğan bulunuyor. 'da 14 yerli futbolcudan 3'ünün kaleci olması dikkati çekerken, genç isimler de kadroya alındı. Yerli kaleciler kaptan Onur Recep Kıvrak ve genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut kampta yeni sezon için çalışıyor.

    9 ÜLKEDEN 12 YABANCI
    Fırtına'nın SLovakya kampı kadrosunda Esteban, Medjani, Mas, Pereira, Durica, Castillo, Bero, Onazi, N'Doye, Rodallega, Bongonda ve Kucka olmak üzere 9 ülkeden 12 yabancı bulunuyor. Durica, Bero ve Kucka olmak üzere 3 oyuncuyla Slovak futbolcular ilk sırada yer alıyor. 2 Kolombiyalı, birer Arjantinli, Kosta Rikalı, Cezayirli, Portekizli, Nijeryalı, Senegalli ve Belçikalı futbolcu da kadroda.

    11'İ KADROYA ALINABİLİYOR
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı kuralına göre 14 yabancı futbolcudan 11'inin kadroda yer alması nedeniyle Trabzonspor, transferde yerli oyuncuları kadroya dahil etmek istiyor. Karadeniz ekibinde bu nedenle Spartak Moskova'da forma giyen Serdar Taşçı ve Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan eski golcüsü Burak Yılmaz gibi isimler ön plana çıkıyor.
    1. 20 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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